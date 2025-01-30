Altın fiyatları yükselişte! 30 Ocak bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları 30 Ocak 2025 Perşembe günü için araştırılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) yılın ilk faiz kararını açıkladı. Fed'in gösterge faizini sabit bırakmasıyla ons altın 2746 dolara, gram altın da 3161 TL seviyesine geriledi. Fed Başkanı Powell'in açıklamaları sonrası yükselişe geçen altının onsu 2757 dolara çıktı. Altının gramı da 3173 TL seviyesine yükseldi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 30 Ocak 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
Altın fiyatları alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed), faizi yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Kararın ardından 2746 lira seviyesine gerileyen altının ons fiyatı, Fed Başkanı Powell'in açıklamaları sonrası yükselişe geçti. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 30 Ocak 2025 canlı altın fiyatları grafiği...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Fed'in faiz kararı sonrası altın hareketlendi. Banka gösterge faizini beklentilere paralel olarak yüzde 4,50 olarak sabit bıraktı.
Kararın ardından ons altın 2746 dolara geriledi. Gram altın ise 3161 TL oldu.
Fed Başkanı Jerome Powell'in açıklamalarından sonra altının onsu 2757 dolar seviyesine yükselirken altının gramı da 3173 TL seviyesine çıktı.
Gram altın, saat 7.30 itibarıyla 3.180 liradan, çeyrek altın 5.199 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.179,8160
Satış: 3.180,1730
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.761,6500
Satış: 2.762,1700
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.087,6400
Satış: 5.199,5000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 20.349,0600
Satış: 20.732,6300
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.598,00
Satış: 20.798,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.142,68
Satış: 10.398,89
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 20.348,96
Satış: 20.734,18
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.905,62
Satış: 21.430,55
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.714,62
Satış: 2.573,61
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.881,75
Satış: 3.045,66
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 51.179,00
Satış: 51.890,00