Fed'in faiz artırımlarını sürdüreceği beklentisinin ardından altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda düşüşe geçmişti. FED üyelerinin yaptığı açıklamaların ardından gram altın fiyatları son 2 haftanın en yüksek seviyesine yükseldi. Geçtiğimiz hafta 1850 dolar seviyelerinde işlem gören ons altın fiyatı bu hafta ise 1855 dolara kadar yükseldi. İşte, 4 Mart hafta sonu güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları...

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