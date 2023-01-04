Düzenli olarak takip edilen ve en çok araştırılan konular arasında yer alan altın fiyatlarındaki son durumu haberimizde derledik. Bir süredir rekor seviyelere çıkan ve yükseliş ivmesini koruyan altın fiyatları değerini koruyor. Peki, 4 Ocak Çarşamba altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 4 Ocak Çarşamba Kapalıçarşı altın fiyatlarında canlı rakamlar...

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