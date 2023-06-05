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Altın alacaklar dikkat: İşte 5 Haziran 2023 canlı altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Bugün altın fiyatları dalgalı seyrediyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.942 dolardan işlem görüyor. Ons altın düşüşüne devam ederken, gram altın yükselişe geçti. Yatırımcılar için güncel altın fiyatları ile canlı çeyrek ve gram altın fiyatını haberimizde derledik. İşte 5 Haziran 2023 Pazartesi Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...

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HABERTURK.COM / AA
  • CANLI ALTIN FİYATLARI: 5 Haziran 2023 Kapalıçarşı'da çeyrek altın, gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL?

    Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapılacak toplantıda faiz artırmayabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesine karşın borç limiti krizinin çözüme ulaşmasının ardından yükselen tahvil faizlerinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

    Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta yüzde 78 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı tahmin ediliyor.

    Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini dün Nureddin Nebati'den devralan Mehmet Şimşek, "Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı yükseltmektir. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır." dedi. Konuya ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında yer alıyor.

    Analistler, bugün dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile birlikte Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 ve 1.900 doların destek, 1.970 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

    Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 0,04 ve yıllık bazda yüzde 39,59 artışla beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. İşte 5 Haziran 2023 altın fiyatları ile güncel çeyrek altın, yarım altın ve gram altın fiyatı son durum...

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  • CANLI ALTIN FİYATLARI: 5 Haziran 2023 Kapalıçarşı'da çeyrek altın, gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL?

    GRAM ALTIN FİYATI

    1.324,47

    1.324,69

    CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • CANLI ALTIN FİYATLARI: 5 Haziran 2023 Kapalıçarşı'da çeyrek altın, gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL?

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.941,94

    1.942,28

    CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • CANLI ALTIN FİYATLARI: 5 Haziran 2023 Kapalıçarşı'da çeyrek altın, gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL?

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    2.118,74

    2.165,48

    CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • CANLI ALTIN FİYATLARI: 5 Haziran 2023 Kapalıçarşı'da çeyrek altın, gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL?

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    8.477,88

    8.638,34

    CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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