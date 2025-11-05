Canlı altın fiyatları 5 Kasım 2025 Çarşamba günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın piyasasında son durum merak ediliyor. Önceki gün düşüş yaşayan altın yeni güne yatay seyirde başladı. Saat 08.00 itibarıyla altının ons fiyatı 3932 dolardan işlem görürken, gram altın fiyatı ise 5.375 TL TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 5 Kasım 2025 güncel altın fiyatları…