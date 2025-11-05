Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 5 KASIM 2025: Altın fiyatlarında yatay seyir! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatlarında yatay seyir! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın piyasasında yaşanan gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Doların üç ayın zirvesine yakın seyrini sürdürmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık ayında faiz indirimi ihtimalinin azalması ve ABD-Çin ticaret geriliminin hafiflemesi değerli metale olan talebi sınırladı. Dünkü düşüşün ardından sarı metal, haftanın üçüncü işlem gününe yatay seyirde başladı. Saat 08.00 itibarıyla ons altın 3932 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 5.375 TL'den işlem görüyor. İşte, 5 Kasım 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2025 - 09:00 Güncelleme: 05.11.2025 - 09:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Canlı altın fiyatları 5 Kasım 2025 Çarşamba günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın piyasasında son durum merak ediliyor. Önceki gün düşüş yaşayan altın yeni güne yatay seyirde başladı. Saat 08.00 itibarıyla altının ons fiyatı 3932 dolardan işlem görürken, gram altın fiyatı ise 5.375 TL TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 5 Kasım 2025 güncel altın fiyatları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.371,7450

        Satış: 5.372,5170

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.931,44

        Satış: 3.932,75

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.594,7900

        Satış: 8.784,0700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 34.379,1700

        Satış: 35.028,8100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 35.803,00

        Satış: 36.154,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 17.149,17

        Satış: 17.581,81

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 34.405,86

        Satış: 35.056,08

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 36.385,71

        Satış: 37.314,10

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.024,58

        Satış: 4.106,21

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.010,44

        Satış: 5.250,62

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 89.177,00

        Satış: 90.205,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Hac kura çekimi canlı izle ekranı
        Hac kura çekimi canlı izle ekranı
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Norveç'ten Musk'a 1 trilyon dolarlık ret
        Norveç'ten Musk'a 1 trilyon dolarlık ret
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Mamdani seçimden zaferle çıktı
        Mamdani seçimden zaferle çıktı
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Marmara'ya dikkat!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Marmara'ya dikkat!
        ABD'de kargo uçağı düştü: 7 ölü, 11 yaralı
        ABD'de kargo uçağı düştü: 7 ölü, 11 yaralı
        Suriye lideri ilk kez Beyaz Saray'a gidecek
        Suriye lideri ilk kez Beyaz Saray'a gidecek
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Liverpool sahasında Real Madrid'i devirdi!
        Liverpool sahasında Real Madrid'i devirdi!
        Bitcoin 100 bin doların altını gördü
        Bitcoin 100 bin doların altını gördü
        "Yine cesur oynayacağız!"
        "Yine cesur oynayacağız!"
        Dışişleri'nden Avrupa Komisyonu raporuna dair açıklama
        Dışişleri'nden Avrupa Komisyonu raporuna dair açıklama
        İmamoğlu’nun babası ve oğluna yurt dışı yasağı
        İmamoğlu’nun babası ve oğluna yurt dışı yasağı
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Jhon Duran'ın hareketi yönetimi mest etti!
        Jhon Duran'ın hareketi yönetimi mest etti!
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir