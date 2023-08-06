Altın alacaklar dikkat: piyasalarda dalgalı seyir sürüyor! İşte 6 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları, dolar/TL ve altının ons değerinde yaşanan son dakika gelişmelerine paralel dalgalı seyir izlemeye devam ediyor. Ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar ve yatırımcılar canlı altın fiyatlarını araştırıyor. 6 Ağustos Pazar günü ziynet, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. İşte 6 Ağustos 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları...
Canlı altın fiyatları, altın alım-satımı yapacak olanların gündeminde yer alıyor. Hazine tahvil getirilerini yükseltmesinin ardından altın fiyatları haftanın en kötü haftalık performansını sürdürüyor. Dolar TL kurundaki yükselişinde etkisiyle dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları ABD verilerinin ardından kısmi yükselişe geçti. İşte 6 Ağustos tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı...
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
1.680,88
1.681,49
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.942,50
1.943,32
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
2.689,40
2.749,24
CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
10.757,61
10.963,31
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
5.361,99
5.498,47
ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
10.757,61
10.963,31
ATA ALTIN FİYATI
11.195,82
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
938,70
1.116,60
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.539,64
1.629,41