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        Haberler Ekonomi Altın Canlı altın fiyatları: 6 Şubat 2024 gram ve çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı altın alış-satış fiyatları - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat! 6 Şubat 2024 gram ve çeyrek altın ne kadar?

        Altın fiyatları haftanın ikinci iş günü olan 6 Şubat salı günü nispeten sabit bir seyir izliyor. Gram altın 2 bin lira civarında işlem görürken, çeyrek altın ise yaklaşık 3 bin 260 lira seviyelerinde. Güncel altın fiyatlarını merak edenler için detaylı bilgileri haberimizde derledik. İşte, 6 Şubat 2024 canlı çeyrek ve gram altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 06.02.2024 - 13:00 Güncelleme: 06.02.2024 - 13:00
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        1

        Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlamasının gecikebileceğine yönelik endişelerin emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu belirtti.

        ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktivitenin sıcak kalmayı sürdürdüğünü gösterirken, bu durum enflasyonla mücadelenin öngörülünden daha uzun sürebileceğine yönelik fiyatlamaları güçlendiriyor.

        Söz konusu endişelerin tahvil piyasalarında satış baskısının artmasına neden olduğunu ve yükselen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini artırdığını aktaran analistler, para piyasalarında oluşan fiyatlamaların yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini ifade etti.

        Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi'nde perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 6 Şubat 2024 Salı günü canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları...

        2

        6 ŞUBAT GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

        1.990,19

        1.990,47

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ONS ALTIN NE KADAR?

        2.027,73

        2.028,00

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        3.183,74

        3.253,87

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        12.734,86

        12.975,88

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        6.347,27

        6.507,58

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN NE KADAR?

        12.734,86

        12.975,88

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTINI NE KADAR?

        13.531,97

        13.868,71

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        1.089,33

        1.468,79

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        1.865,66

        1.971,70

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat

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