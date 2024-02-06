Altın alacaklar dikkat! 6 Şubat 2024 gram ve çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları haftanın ikinci iş günü olan 6 Şubat salı günü nispeten sabit bir seyir izliyor. Gram altın 2 bin lira civarında işlem görürken, çeyrek altın ise yaklaşık 3 bin 260 lira seviyelerinde. Güncel altın fiyatlarını merak edenler için detaylı bilgileri haberimizde derledik. İşte, 6 Şubat 2024 canlı çeyrek ve gram altın fiyatları...
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlamasının gecikebileceğine yönelik endişelerin emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu belirtti.
ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktivitenin sıcak kalmayı sürdürdüğünü gösterirken, bu durum enflasyonla mücadelenin öngörülünden daha uzun sürebileceğine yönelik fiyatlamaları güçlendiriyor.
Söz konusu endişelerin tahvil piyasalarında satış baskısının artmasına neden olduğunu ve yükselen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini artırdığını aktaran analistler, para piyasalarında oluşan fiyatlamaların yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini ifade etti.
Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi'nde perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 6 Şubat 2024 Salı günü canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları...
6 ŞUBAT GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
1.990,19
1.990,47
ONS ALTIN NE KADAR?
2.027,73
2.028,00
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.183,74
3.253,87
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.734,86
12.975,88
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.347,27
6.507,58
ZİYNET ALTIN NE KADAR?
12.734,86
12.975,88
ATA ALTINI NE KADAR?
13.531,97
13.868,71
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
1.089,33
1.468,79
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
1.865,66
1.971,70