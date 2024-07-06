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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları: 6 Temmuz 2024 altın fiyatları yükselişte! Bugün çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları yükselişte! 6 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları

        Bir süredir düşüşte olan altın dün başlayan yükselişine bugün de devam ediyor. Altın son günlerin en yüksek rakamlarından biri ile güne başladı. Gram altın 2.510 TL'den işlem görürken çeyrek altın ise 4.017 seviyesine ulaştı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2024 - 07:44 Güncelleme: 06.07.2024 - 07:44
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        1

        Altın geçtiğimiz günlerde başlayan yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Artan altın fiyatlarının ardından altın almayı planlayan vatandaşlar çeyrek altın ne kadar oldu araştırması yapmaya başladı. Peki altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.510,65

        Satış: 2.511,53

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN ONS FİYATI

        Alış: 2.391,00

        Satış: 2.393,31

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.017,04

        Satış: 4.106,35

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 16.068,14

        Satış: 16.375,17

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8.008,96

        Satış: 8.212,70

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 16.068,14

        Satış: 16.375,17

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 16.488,46

        Satış: 16.909,61

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.339,56

        Satış: 1.771,52

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.272,28

        Satış: 2.414,15

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