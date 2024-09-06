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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 7 Eylül 2024: Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları yeniden yükseliyor!

        Altın fiyatları yeniden yükseliyor! 7 Eylül güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

        Dün hızlı bir hamle yaparak, düşüşü noktalayan altın fiyatları bugün bir kez daha yükselişini koruyarak güne başladı. Gram altın yeniden 2 bin 750 lira seviyesine ulaştı. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 7 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 07:16 Güncelleme: 07.09.2024 - 00:11
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        1

        Fed Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, iş gücü piyasasının artık aşırı ısınmış olmadığına dikkati çekerek, koşulların pandemi öncesinden daha az sıkı olduğunu söyledi.

        Para politikası ayarlaması için zamanın geldiğini dile getiren Powell, "Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak. Fiyat istikrarına doğru daha fazla ilerleme kaydederken güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 7 Eylül 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN TEKRAR YÜKSELİYOR!

        5 Eylül Perşembe günü 2 bin 749 lira olan gram altın, 6 Eylül Cuma günü 2 bin 752 liraya yükseldi. Çeyrek altın da 4 bin 389 liradan, 4 bin 404 liraya yükseldi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.752,7730

        Satış: 2.753,1880

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.517,45

        Satış: 2.517,82

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.404,7700

        Satış: 4.501,6000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 17.619,0000

        Satış: 17.951,2700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8.780,48

        Satış: 9.001,93

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 17.616,01

        Satış: 17.948,80

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.540,59

        Satış: 2.675,78

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 18.450,47

        Satış: 18.920,42

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.504,56

        Satış: 2.320,35

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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