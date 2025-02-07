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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 7 ŞUBAT 2025: Altın rekor seviyeye yakın beklemede! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın rekor seviyeye yakın beklemede! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 7 Şubat 2025 Cuma günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD-Çin ticaret savaşı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkelere tarife uygulama tehditlerini yerine getireceği endişeleri ve jeopolitik gerginlikler, altının bir değer deposu rolünü destekliyor. Citigroup bir notunda, değerli metalin boğa piyasasına devam edeceğini ve fiyatların üç ay içinde ons başına 3 bin dolara ulaşmasının muhtemel göründüğünü belirtti. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 7 Şubat 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 07:27 Güncelleme: 07.02.2025 - 07:27
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        1

        Altın fiyatları son dakika hareketleri yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler tarafından inceleniyor. Altın, ABD istihdam raporu öncesinde rekor seviyeye yakın sabit kaldı. Artan jeopolitik gerginlikler ve ekonomik endişeler güvenli liman talebini desteklemeye devam etti. Bugün ons altın 2.867 TL seviyesindeyken, gram altın 3.318 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 7 Şubat 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…

        2

        7 ŞUBAT 2025 ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Gram altın güne 3296 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3294 lira, en yüksek de 3321 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 3318 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.317,9170

        Satış: 3.318,3330

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.867,3400

        Satış: 2.867,9800

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.308,7100

        Satış: 5.425,1800

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.233,4100

        Satış: 21.633,5700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 21.791,00

        Satış: 21.958,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.584,73

        Satış: 10.851,35

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.235,82

        Satış: 21.636,33

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 21.983,17

        Satış: 22.534,57

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.817,39

        Satış: 2.689,43

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.048,76

        Satış: 3.214,93

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 54.143,00

        Alış: 54.786,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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