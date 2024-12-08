Altın fiyatlarında son durum 8 Aralık Pazar günü de yakından takip ediliyor. En çok tercih edilen yatırım aracı olan altın, küresel gelişmelerin etkisiyle dalgalı seyrini sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda 3 bin lira bandını aşan gram altın fiyatı, son günlerde 3 bin lira bandını korumaya çalışıyor. Kapalıçarşı’dan alınan verilere göre; ons altın 2 bin 643 liradan işlem görüyor. Peki, bugün ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 8 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…