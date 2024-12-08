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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 8 ARALIK 2024: Altın fiyatlarında dalgalanma! Bugün 22 ayar bilezik, tam, ata, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında son durum 8 Aralık 2024: Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarındaki dalgalanma 8 Aralık 2024 Pazar günü de devam ediyor. Gözde yatırım araçlarından altın, ufak çaplı değer kaybetmeye devam ediyor. Altın fiyatlarında son durum altın almak veya satmak isteyen yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Gram altın güne 2.942 TL'den, çeyrek altın ise 4.811 TL'den başladı. Peki, Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 8 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 07:51 Güncelleme: 08.12.2024 - 07:51
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        1

        Altın fiyatlarında son durum 8 Aralık Pazar günü de yakından takip ediliyor. En çok tercih edilen yatırım aracı olan altın, küresel gelişmelerin etkisiyle dalgalı seyrini sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda 3 bin lira bandını aşan gram altın fiyatı, son günlerde 3 bin lira bandını korumaya çalışıyor. Kapalıçarşı’dan alınan verilere göre; ons altın 2 bin 643 liradan işlem görüyor. Peki, bugün ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 8 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        7 Aralık Cumartesi günü 2 bin 947 lira olan gram altın, 8 Aralık Pazar günü 2 bin 942 liraya geriledi. Çeyrek altın ise 4 bin 811 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.942,43

        Satış: 2.942,91

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.632,25

        Satış: 2.634,49

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.707,89

        Satış: 4.811,66

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.831,56

        Satış: 19.187,79

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.570,00

        Satış: 19.723,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.386,35

        Satış: 9.623,32

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.831,56

        Satış: 19.187,79

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 19.899,84

        Satış: 20.399,94

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.626,04

        Satış: 2.465,79

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.737,81

        Satış: 2.888,08

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 48.624,00

        Alış: 49.195,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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