Döviz kuru ve altının ons değerindeki son duruma göre değişikilik gösteren altın fiyatları geçtiğimiz günlerde yılın en yüksek seviyesine yükselmişti. Altın fiyatları, yeni rekorunu kırmasının ardından dalgalı bie seyir izlemeye devam ediyor. İşte, 8 Nisan 2023 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı ve Cumhuriyet altını fiyatları...

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