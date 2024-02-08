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        Haberler Ekonomi Altın Canlı altın fiyatları: 8 Şubat Perşembe altın tablosu ile çeyrek ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat! Altında yükseliş devam ediyor

        Altın alış-satışı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" diye araştırıyor. Altında yükseliş devam ederken, sizler için anlık ve canlı altın tablosu ile altın fiyatlarını derledik. İşte, 8 Şubat Perşembe altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 07:40 Güncelleme: 08.02.2024 - 07:40
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        1

        Altın fiyatları 8 Şubat... Altında yükseliş devam ediyor. Önceki haftalarda 2 bin TL sınırında kalan gram altın bu hafta 2 bin TL sınırını aştı. Şimdi gözler altın fiyatlarına döndü. İşte, canlı altın tablosu ile 8 Şubat Perşembe (bugün) altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

        2.057,78

        2.068,87

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ONS ALTIN NE KADAR?

        2.032,74

        2.032,97

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        3.198,90

        3.269,25

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        12.795,61

        13.037,01

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        6.377,81

        6.538,50

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN NE KADAR?

        12.795,61

        13.037,01

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTINI NE KADAR?

        13.643,39

        13.982,86

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        1.092,36

        1.474,77

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        1.870,58

        1.980,43

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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