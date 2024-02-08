Altın alacaklar dikkat! Altında yükseliş devam ediyor
Altın alış-satışı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" diye araştırıyor. Altında yükseliş devam ederken, sizler için anlık ve canlı altın tablosu ile altın fiyatlarını derledik. İşte, 8 Şubat Perşembe altın fiyatları...
Altın fiyatları 8 Şubat... Altında yükseliş devam ediyor. Önceki haftalarda 2 bin TL sınırında kalan gram altın bu hafta 2 bin TL sınırını aştı. Şimdi gözler altın fiyatlarına döndü. İşte, canlı altın tablosu ile 8 Şubat Perşembe (bugün) altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
2.057,78
2.068,87
ONS ALTIN NE KADAR?
2.032,74
2.032,97
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.198,90
3.269,25
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.795,61
13.037,01
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.377,81
6.538,50
ZİYNET ALTIN NE KADAR?
12.795,61
13.037,01
ATA ALTINI NE KADAR?
13.643,39
13.982,86
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
1.092,36
1.474,77
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
1.870,58
1.980,43