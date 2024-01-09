Canlı altın fiyatları: 9 Ocak Salı 2024 anlık altın fiyatları ile bugün gram altın, çeyrek altın ve altın/ons ne kadar? - Altın Haberleri

Canlı altın fiyatları: 9 Ocak Salı 2024 anlık altın fiyatları ile bugün gram altın, çeyrek altın ve altın/ons ne kadar? - Altın Haberleri

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9 Ocak Salı 2024 güncel altın fiyatları... Altın fiyatlarındaki düşüş bu hafta da devam ediyor. Yatay seyrini koruyan altın fiyatlarını sizler için derledik. Bugün öğleden sonra gram altın 1.957 TL'den alıcı bulurken, çeyrek altın ise 3.131 TL. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte, canlı altın tablosu ile 9 Ocak Salı günü güncel altın fiyatları...