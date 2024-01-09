Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.736,26 %-1,06
        DOLAR 29,9387 %0,12
        EURO 32,7429 %-0,05
        ALTIN 1.951,32 %0,21
        FAİZ 39,95 %-0,03
        GÜMÜŞ GRAM 22,12 %-0,30
        BITCOIN 46.836,00 %-0,59
        GBP/TRY 38,0752 %-0,16
        EUR/USD 1,0925 %-0,27
        BRENT 77,62 %1,97
        ÇEYREK ALTIN 3.190,40 %0,21
        Haberler Ekonomi Altın Canlı altın fiyatları: 9 Ocak Salı 2024 anlık altın fiyatları ile bugün gram altın, çeyrek altın ve altın/ons ne kadar, kaç TL oldu? - Altın Haberleri

        Altın alacakların dikkatine! İşte 9 Ocak Salı altın fiyatları

        Altın fiyatları 9 Ocak Salı günü yani bugün gün içerisinde altın altım satımı yapacaklar tarafından merak edilip araştırılıyor. Bugün gram altın 1.960 TL'den alıcı bulurken, çeyrek altın ise 3.137 TL'den işlem görüyor. İşte, altın alış-satış tablosu ile 9 Ocak Salı canlı ve anlık altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 13:29 Güncelleme: 09.01.2024 - 18:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        9 Ocak Salı 2024 güncel altın fiyatları... Altın fiyatlarındaki düşüş bu hafta da devam ediyor. Yatay seyrini koruyan altın fiyatlarını sizler için derledik. Bugün öğleden sonra gram altın 1.957 TL'den alıcı bulurken, çeyrek altın ise 3.131 TL. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte, canlı altın tablosu ile 9 Ocak Salı günü güncel altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.960,62

        1.960,92

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.035,40

        2.035,73

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        3.137,00

        3.206,11

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        12.547,99

        12.785,20

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        6.254,39

        6.412,21

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.547,99

        12.785,20

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.566,44

        13.910,14

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.088,40

        1.467,92

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.863,79

        1.970,04

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Otomobil viyadüğün temeline uçtu!
        Otomobil viyadüğün temeline uçtu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ekonomi yıl sonunda mutlu edecek mi?
        Ekonomi yıl sonunda mutlu edecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Yüksel Uzel son yolculuğuna uğurlandı
        Yüksel Uzel son yolculuğuna uğurlandı
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        35 yıl önce böyleydiler
        35 yıl önce böyleydiler
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Türk erkeklerinin yüzde 61'i geleneklerine bağlı
        Türk erkeklerinin yüzde 61'i geleneklerine bağlı
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk