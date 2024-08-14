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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları alış-satış 14 Ağustos 2024: Bugün çeyrek altın, gram, tam ve ata altın ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları yükseliyor! 14 Ağustos 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları

        Haftaya başarılı bir yükselişle başlayan altın fiyatları Çarşamba günü sabah olumsuz bir tablo ile açılış yapsa da öğle vakti ile beraber tekrar yükselişe geçerek, yatırımcısının yüzünü güldürdü. Öte yandan, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi sonrası gözler faiz indirimi için Fed'e dönerken, indirim beklentisinin altın fiyatlarına olumlu bir şekilde yansıma ihtimali ele alınıyor. İşte, 14 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 07:13 Güncelleme: 14.08.2024 - 19:26
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        Küresel piyasalar, ABD'de açıklanacak enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceği haftaya pozitif seyirle başladı.

        Resesyon endişelerinin abartıldığına dair artan beklentilerle küresel piyasalarda geçen hafta görülen toparlanma haftanın ilk işlem gününde de devam ederken, ABD'de açıklanacak enflasyon verisi piyasaların odağına yerleşti.

        Analistler, ülkede açıklanacak enflasyon verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini belirterek, verinin piyasaların yönü üzerinde de belirleyici olabileceğini söyledi.

        Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Boston Fed Başkanı Susan Collins enflasyonun, güçlü bir iş gücü piyasası ortamında aşağı yönlü seyrini sürdürmesi halinde bankanın yakında faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğini ifade etti.

        Fed'in eylüldeki toplantısından önce ellerinde daha fazla verinin olacağını aktaran Collins, bunun önüne geçmek istemediğini kaydetti. Ayrıca Collins, ekonominin sağlam iş gücü piyasasını koruması gerektiğini düşündüğü bir hızla büyüdüğünü belirtti. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 14 Ağustos 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

        Gram altın Salı günü 2 bin 653 liradan açılış yaparken; 14 Ağustos Çarşamba günü 2 bin 669 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 247 liradan, 4 bin 270 liraya yükseldi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.669,2630

        Satış: 2.669,6510

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.474,52

        Satış: 2.474,88

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.270,5700

        Satış: 4.364,6700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 17.082,2100

        Satış: 17.404,6200

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8.513,06

        Satış: 8.727,51

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 17.079,49

        Satış: 17.401,64

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 17.799,47

        Satış: 18.253,25

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.449,82

        Satış: 1.887,12

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.451,45

        Satış: 2.583,10

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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