Altında hareketlilik! 20 Kasım 2024 altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerini öngörülenden daha geç sürede bitirebileceği yönündeki fiyatlamaların güçlenmesiyle karışık seyir izliyor. ABD'de özellikle konut piyasasının güçlü kalması Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara yönelik belirsizlikleri artırırken, yeniden Başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikalara ilişkin enflasyonist endişeler de risk algısının öne çıkmasına neden oluyor. Peki, altın fiyatları son gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte, 20 Kasım 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
ABD'de Donald Trump'ın uygulayacağı ekonomi politikaların faiz indirim sürecine ilişkin belirsizlik oluşturmasının da etkisiyle değer kaybeden altının ons fiyatı, haftalık bazda 3,5 yılın en kötü performansını sergiledi.
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanması hem bu ülkede hem de dünyada birçok belirsizliği de beraberinde getirdi.
Bu belirsizlikler ülkede enflasyonun düşüş hızıyla Fed'in faiz indirim süreçlerine yönelik soru işaretleri oluşturdu. Dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanırken ABD tahvil faizleri yükseldi.
Seçimden önce yükseliş trendinde hareket eden altının ons fiyatı 30 Ekim'de 2 bin 790 dolarla rekor kırmıştı. Bu seviyelerde tutunamayan altının fiyatı, seçimlerin ardından düşüşe geçti. Düşüşü ivmelendiren altının ons fiyatı bu haftayı yüzde 4,41 değer kaybıyla 2 bin 566 dolardan tamamladı. Böylece altının ons fiyatı haftalık bazda Haziran 2021'den bu yana en kötü performansını sergiledi. Altının ons fiyatı söz konusu yılda 14 Haziranla başlayan haftada yüzde 6,01 değer kaybetmişti. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 20 Kasım 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARINDA GÜNLER SONRA HAREKETLİLİK
19 Kasım Salı günü 2 bin 928 lira olan gram altın 20 Kasım Çarşamba günü 2 bin 924 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 685 lira iken, 4 bin 679 lira olarak güncellendi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.924,0000
Satış: 2.924,3110
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.637,5800
Satış: 2.637,9200
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.679,4100
Satış: 4.782,4500
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.716,4900
Satış: 19.068,9500
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.117,00
20.385,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.326,48
Satış: 9.561,35
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 18.711,43
Satış: 19.064,22
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.489,47
Satış: 21.004,01
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.673,17
Satış: 2.525,63
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.814,40
Satış: 2.975,54