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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu 10 Aralık 2024: Altın yükseliyor! Bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar?

        Altın yükseliyor! 10 Aralık 2024 altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Küresel piyasalarda, dünya genelinde siyasi krizlerin derinleşmesi ve jeopolitik endişelerin artmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararları başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi. Peki, altın fiyatları son gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte, 10 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 07:11 Güncelleme: 10.12.2024 - 07:11
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        1

        Küresel piyasalarda, dünya genelinde siyasi krizlerin derinleşmesi ve jeopolitik endişelerin artmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararları başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta "ABD ekonomisinin iyi durumda olmasının faiz indirimlerinde Banka'ya biraz daha temkinli olabilme imkanı verdiğini" açıklamasının ardından, ülkede bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinde Fed'in gelecek dönem projeksiyonlarına ilişkin ipuçları aranacak. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu ay yüzde 85 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı tahmin ediliyor. Öte yandan, dünya genelinde artan siyasi ve jeopolitik endişeler güvenli liman varlıklara talebi artırıyor. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 10 Aralık 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN DÜŞÜŞTE!

        9 Aralık Pazartesi günü 2 bin 972 lira olan gram altın 10 Aralık Salı günü 2 bin 991 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 754 lira iken, 4 bin 785 lira olarak güncellendi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.991,1500

        Satış: 2.991,3300

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.665,34

        Satış: 2.665,76

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.785,2700

        Satış: 4.890,4800

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.140,7700

        Satış: 19.502,4300

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.641,00

        Satış: 19.820,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.540,86

        Satış: 9.781,56

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 19.141,54

        Satış: 19.503,29

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 19.952,74

        Satış: 20.454,14

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.632,12

        Satış: 2.475,45

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.747,69

        Satış: 2.902,19

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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