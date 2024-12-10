Küresel piyasalarda, dünya genelinde siyasi krizlerin derinleşmesi ve jeopolitik endişelerin artmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararları başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta "ABD ekonomisinin iyi durumda olmasının faiz indirimlerinde Banka'ya biraz daha temkinli olabilme imkanı verdiğini" açıklamasının ardından, ülkede bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinde Fed'in gelecek dönem projeksiyonlarına ilişkin ipuçları aranacak. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu ay yüzde 85 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı tahmin ediliyor. Öte yandan, dünya genelinde artan siyasi ve jeopolitik endişeler güvenli liman varlıklara talebi artırıyor. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 10 Aralık 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...