Altın fiyatlarında dalgalanma! 14 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları
Haftaya başarılı bir yükselişle başlayan altın fiyatları Çarşamba günü aynı ivmeyi koruyamadı ve ufak da olsa bir düşüş yaşadı. Bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verisi sonrası gözler faiz indirimi için Fed'e dönerken, indirim beklentisinin altın fiyatlarına olumlu bir şekilde yansıma ihtimali ele alınıyor. İşte, 14 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...
Küresel piyasalar, ABD'de açıklanacak enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceği haftaya pozitif seyirle başladı.
Resesyon endişelerinin abartıldığına dair artan beklentilerle küresel piyasalarda geçen hafta görülen toparlanma haftanın ilk işlem gününde de devam ederken, ABD'de açıklanacak enflasyon verisi piyasaların odağına yerleşti.
Analistler, ülkede açıklanacak enflasyon verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini belirterek, verinin piyasaların yönü üzerinde de belirleyici olabileceğini söyledi.
Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Boston Fed Başkanı Susan Collins enflasyonun, güçlü bir iş gücü piyasası ortamında aşağı yönlü seyrini sürdürmesi halinde bankanın yakında faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğini ifade etti.
Fed'in eylüldeki toplantısından önce ellerinde daha fazla verinin olacağını aktaran Collins, bunun önüne geçmek istemediğini kaydetti. Ayrıca Collins, ekonominin sağlam iş gücü piyasasını koruması gerektiğini düşündüğü bir hızla büyüdüğünü belirtti. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 14 Ağustos 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARINDA DALGALANMA!
Gram altın Salı günü 2 bin 653 liradan açılış yaparken; 14 Ağustos Çarşamba günü 2 bin 650 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 247 liradan, 4 bin 243 liraya geriledi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.650,2500
Satış: 2.650,7780
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.464,52
Satış: 2.465,74
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.243,5400
Satış: 4.336,8900
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 16.972,4100
Satış: 17.294,0800
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.454,72
Satış: 8.668,26
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 16.962,44
Satış: 17.283,51
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 17.754,67
Satış: 18.207,32
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.434,83
Satış: 1.876,75
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.427,10
Satış: 2.567,94