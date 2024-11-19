Altın yükseliyor! 19 Kasım 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasını nasıl etkileyeceğine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, geçen hafta açıklanan enflasyon verileri de yatırımcıları temkinli olmaya yönlendiriyor. Para piyasalarında Fed'in gelecek ay faiz indirimlerine devam etmeyebileceğine yönelik tahminler fiyatlamalara dahil oldu. Buna göre, bankanın yüzde 65 ihtimalle gelecek politika faizini 25 baz puan düşüreceği, yüzde 35 ihtimalle sabit tutacağı öngörülüyor. Peki, altın fiyatları son gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte, 18 Kasım 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
ABD'de Donald Trump'ın uygulayacağı ekonomi politikaların faiz indirim sürecine ilişkin belirsizlik oluşturmasının da etkisiyle değer kaybeden altının ons fiyatı, haftalık bazda 3,5 yılın en kötü performansını sergiledi.
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanması hem bu ülkede hem de dünyada birçok belirsizliği de beraberinde getirdi.
Bu belirsizlikler ülkede enflasyonun düşüş hızıyla Fed'in faiz indirim süreçlerine yönelik soru işaretleri oluşturdu. Dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanırken ABD tahvil faizleri yükseldi.
Seçimden önce yükseliş trendinde hareket eden altının ons fiyatı 30 Ekim'de 2 bin 790 dolarla rekor kırmıştı. Bu seviyelerde tutunamayan altının fiyatı, seçimlerin ardından düşüşe geçti. Düşüşü ivmelendiren altının ons fiyatı bu haftayı yüzde 4,41 değer kaybıyla 2 bin 566 dolardan tamamladı. Böylece altının ons fiyatı haftalık bazda Haziran 2021'den bu yana en kötü performansını sergiledi. Altının ons fiyatı söz konusu yılda 14 Haziranla başlayan haftada yüzde 6,01 değer kaybetmişti. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 19 Kasım 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI GÜNLER SONRA YÜKSELİŞE GEÇTİ
17 Kasım Pazar günü 2 bin 836 lira olan gram altın 18 Kasım Pazartesi günü 2 bin 918 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 538 lira iken, 4 bin 669 lira olarak güncellendi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.918,4070
Satış: 2.918,8290
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.624,2600
Satış: 2.624,6100
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.669,9900
Satış: 4.772,8900
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.675,5800
Satış: 19.028,3600
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.919,00
Satış: 20.188,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.303,32
Satış: 9.538,20
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 18.665,32
Satış: 19.018,20
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.104,54
Satış: 20.609,62
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.653,44
Satış: 2.501,38
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.782,35
Satış: 2.940,09