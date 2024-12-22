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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu 22 Aralık 2024: Altın dalgalı seyrediyor! Bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

        Altın dalgalı seyrediyor! 22 Aralık 2024 altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Hafta boyu inişli çıkışlı bir seyir gösteren altın fiyatları yatırımcıları tarafından dikkatle takip ediliyor. 3 bin TL'ye kadar yükselen gram altın zaman zaman eski eski ivmesini yakalasa da bir süredir düşüş yaşamaya devam ediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 22 Aralık 2024 güncel gram, çeyrek ve altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 08:35 Güncelleme: 22.12.2024 - 08:35
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        1

        Hafta boyunca dalgalı bir grafik sergileyen altın fiyatları, yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Gram altın zaman zaman 3 bin TL seviyesine yaklaşarak dikkat çekse de son günlerde aşağı yönlü bir seyir izliyor. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? İşte, 22 Aralık 2024 itibarıyla güncel gram, çeyrek ve diğer altın türlerinin fiyatları...

        2

        ALTINDA DALGALANMA

        20 Aralık Cuma 2 bin 957 TL olan gram altın 22 Aralık Pazar 2 bin 968 TL oldu. Çeyrek altın 4 bin 732 TL'den 4 bin 748 TL'ye çıktı.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.968,02

        Satış: 2.968,40

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.621,63

        Satış: 2.624,19

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.748,82

        Satış: 4.853,33

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.995,30

        Satış: 19.353,97

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.412,00

        Satış: 19.723,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.467,97

        Satış: 9.706,67

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 18.995,30

        Satış: 19.353,97

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 19.916,48

        Satış: 20.417,06

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.627,98

        Satış: 2.465,80

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.740,97

        Satış: 2.888,09

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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