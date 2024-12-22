Altın dalgalı seyrediyor! 22 Aralık 2024 altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Hafta boyu inişli çıkışlı bir seyir gösteren altın fiyatları yatırımcıları tarafından dikkatle takip ediliyor. 3 bin TL'ye kadar yükselen gram altın zaman zaman eski eski ivmesini yakalasa da bir süredir düşüş yaşamaya devam ediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 22 Aralık 2024 güncel gram, çeyrek ve altın fiyatları...
Hafta boyunca dalgalı bir grafik sergileyen altın fiyatları, yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Gram altın zaman zaman 3 bin TL seviyesine yaklaşarak dikkat çekse de son günlerde aşağı yönlü bir seyir izliyor. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? İşte, 22 Aralık 2024 itibarıyla güncel gram, çeyrek ve diğer altın türlerinin fiyatları...
ALTINDA DALGALANMA
20 Aralık Cuma 2 bin 957 TL olan gram altın 22 Aralık Pazar 2 bin 968 TL oldu. Çeyrek altın 4 bin 732 TL'den 4 bin 748 TL'ye çıktı.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.968,02
Satış: 2.968,40
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.621,63
Satış: 2.624,19
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.748,82
Satış: 4.853,33
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.995,30
Satış: 19.353,97
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.412,00
Satış: 19.723,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.467,97
Satış: 9.706,67
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 18.995,30
Satış: 19.353,97
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.916,48
Satış: 20.417,06
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.627,98
Satış: 2.465,80
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.740,97
Satış: 2.888,09