Küresel piyasalarda, jeopolitik gerilimlerin sınırlı da olsa yatışması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek aydaki toplantıda da faiz indireceğine ilişkin fiyatlamaların güçlenmesi risk iştahını desteklerken, dünya genelinde açıklanan yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği ihtimali hala varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, artan jeopolitik riskler yukarı yönlü hareketi sınırlıyor.

Bununla birlikte, ABD'de 20 Ocak'ta Başkanlık görevine başlayacak Donald Trump'ın izleyeceği vergi politikası ve ithal mallara uygulamayı planladığı tarifelerin nasıl sonuçlar vereceğiyle ilgili belirsizlikler varlığını koruyor.

Analistler, küresel gerginliklerin yanı sıra Trump ile Fed yönetimi arasında çıkabilecek olası uyuşmazlıkların piyasaların yönü üzerinde belirleyici rol oynayabileceğini belirtti.

Para piyasalarında fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında yüzde 60 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı, politika faizini yüzde 40 ihtimalle sabit bırakacağı tahmin ediliyor. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 25 Kasım 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...