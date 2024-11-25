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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu 25 Kasım 2024: Altın haftaya düşüşle başladı! Bugün gram ve çeyrek ne kadar?

        Altın haftaya düşüşle başladı! 25 Kasım 2024 altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği ihtimali hala varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, artan jeopolitik riskler güvenli liman olarak görülen varlıklarda yukarı yönlü hareketliliğe sebep oluyor. Analistler, küresel gerginliklerin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Merkez Bankası (Fed) arasında çıkabilecek olası uyuşmazlıkların piyasaların yönü üzerinde belirleyici rol oynayabileceğini belirtti.Peki, altın fiyatları son gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte, 25 Kasım 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 07:20 Güncelleme: 25.11.2024 - 07:20
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        1

        Küresel piyasalarda, jeopolitik gerilimlerin sınırlı da olsa yatışması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek aydaki toplantıda da faiz indireceğine ilişkin fiyatlamaların güçlenmesi risk iştahını desteklerken, dünya genelinde açıklanan yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

        ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği ihtimali hala varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, artan jeopolitik riskler yukarı yönlü hareketi sınırlıyor.

        Bununla birlikte, ABD'de 20 Ocak'ta Başkanlık görevine başlayacak Donald Trump'ın izleyeceği vergi politikası ve ithal mallara uygulamayı planladığı tarifelerin nasıl sonuçlar vereceğiyle ilgili belirsizlikler varlığını koruyor.

        Analistler, küresel gerginliklerin yanı sıra Trump ile Fed yönetimi arasında çıkabilecek olası uyuşmazlıkların piyasaların yönü üzerinde belirleyici rol oynayabileceğini belirtti.

        Para piyasalarında fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında yüzde 60 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı, politika faizini yüzde 40 ihtimalle sabit bırakacağı tahmin ediliyor. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 25 Kasım 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

        22 Kasım Cuma günü 2 bin 998 lira olan gram altın 25 Kasım Pazartesi günü 2 bin 966 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 797 lira iken, 4 bin 745 lira olarak güncellendi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.966,2510

        Satış: 2.966,7180

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.715,18

        Satış: 2.717,20

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.745,0900

        Satış: 4.849,7200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.981,6300

        Satış: 19.340,3600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.069,00

        Satış: 20.321,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.463,77

        Satış: 9.702,23

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 18.986,87

        Satış: 19.345,11

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.756,76

        Satış: 21.277,84

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.668,99

        Satış: 2.514,60

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.807,61

        Satış: 2.959,41

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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