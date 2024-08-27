Altın fiyatları yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Alış satış değerleri yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi sinyali sonrası ''28 Ağustos 2024 Çarşamba bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?'' sorusu yanıt arıyor. Anlık rakamlara göre; gram altın bugün saat 15.30 itibarıyla 2.747 liradan, cumhuriyet altını ise 17.582 liradan işlem görüyor. İşte 28 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları canlı takip ekranı.