Yatırımcının güvenli limanı olarak nitelendirilen altın fiyatlarında son zamanlarda dalgalı bir ivme yaşanıyor. Altın alıp satacakların, her işlemden önce kuru kontrol etmesinde fayda var çünkü fiyatlarda yaşanan dalgalanma, tabloyu bir anda değiştirebiliyor. İşte, 28 Mayıs 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

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