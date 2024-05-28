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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları alış satış tablosu 28 Mayıs 2024: Altın yükseliyor! Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları yükseliyor! 28 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı

        Altın fiyatlarındaki tüm gelişmeler, yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilirken, altın fiyatları güne yükselişle başladı. Salı günü gram altın 2 bin 431 liradan, çeyrek altın ise 3 bin 890 liradan açılış yaptı. İşte, 28 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 07:27 Güncelleme: 28.05.2024 - 07:27
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        1

        Yatırımcının güvenli limanı olarak nitelendirilen altın fiyatlarında son zamanlarda dalgalı bir ivme yaşanıyor. Altın alıp satacakların, her işlemden önce kuru kontrol etmesinde fayda var çünkü fiyatlarda yaşanan dalgalanma, tabloyu bir anda değiştirebiliyor. İşte, 28 Mayıs 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELME!

        Gram altın dün 2 bin 426 liradan kapanış yaparken, günü 2 bin 431 liradan açılış yaptı. Çeyrek altın 3 bin 882 lira iken bugün 3 bin 890 liraya yükseldi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.431,64

        Satış: 2.431,99

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.353,31

        Satış: 2.353,70

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.890,62

        Satış: 3.976,30

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.562,47

        Satış: 15.856,56

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.749,41

        Satış: 7.945,00

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.547,40

        Satış: 15.841,40

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.159,15

        Satış: 16.566,93

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.305,71

        Satış: 1.726,77

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.217,27

        Satış: 2.348,74

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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