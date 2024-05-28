Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları alış satış tablosu 29 Mayıs 2024: Altın yükseliyor! Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarında hareketlilik! 29 Mayıs 2024 Canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı

        Altın fiyatlarındaki tüm gelişmeler, yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilirken, altın fiyatları güne yükselişle başladı. Salı günü gram altın 2 bin 429 liradan, çeyrek altın ise 3 bin 887 liradan işlem görüyor. İşte, 29 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 07:27 Güncelleme: 29.05.2024 - 00:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yatırımcının güvenli limanı olarak nitelendirilen altın fiyatlarında son zamanlarda dalgalı bir ivme yaşanıyor. Altın alıp satacakların, her işlemden önce kuru kontrol etmesinde fayda var çünkü fiyatlarda yaşanan dalgalanma, tabloyu bir anda değiştirebiliyor. İşte, 29 Mayıs 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ BAŞLADI!

        Gram altın dün 2 bin 426 liradan kapanış yaparken, günün devamında 2 bin 429 liraya yükseldi. Çeyrek altın 3 bin 882 lira iken şu anda 3 bin 973 liraya çıktı.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.429,80

        Satış: 2.430,13

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.340,86

        Satış: 2.361,07

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.887,68

        Satış: 3.973,27

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.550,74

        Satış: 15.844,47

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.751,07

        Satış: 7.946,54

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.550,74

        Satış: 15.844,47

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.071,65

        Satış: 16.477,28

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.303,09

        Satış: 1.716,47

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.212,82

        Satış: 2.333,47

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Emekli zammı belli oluyor!
        Emekli zammı belli oluyor!
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dönerin fiyatını fazla buldu, rastgele ateş açtı
        Dönerin fiyatını fazla buldu, rastgele ateş açtı
        Süper Lig'e Kasımpaşa damgası!
        Süper Lig'e Kasımpaşa damgası!
        İtalya meclisinde Filistin bayrağı
        İtalya meclisinde Filistin bayrağı
        İstanbul'da okul önlerinde denetim
        İstanbul'da okul önlerinde denetim
        Selin içinde can pazarı
        Selin içinde can pazarı
        Alex de Souza Antalya'da
        Alex de Souza Antalya'da
        Depremde hayat kurtaracak öneri
        Depremde hayat kurtaracak öneri
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        "Zelenskiy meşru iktidar değil"
        "Zelenskiy meşru iktidar değil"
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        Sağlık Bakanı Koca: Biz nasıl insanlar olduk da (Gazze'de) çocuklar ölürken uyuyabiliyoruz?
        Sağlık Bakanı Koca: Biz nasıl insanlar olduk da (Gazze'de) çocuklar ölürken uyuyabiliyoruz?
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        Milli voleybolcular business class ile dönecek
        Milli voleybolcular business class ile dönecek
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        "Türkiye'den teklifler var"
        "Türkiye'den teklifler var"
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı