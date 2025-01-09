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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları alış satış tablosu 9 Ocak 2025: Bugün ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları 9 Ocak 2025: Bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile haftanın dördüncü işlem gününde yakından takip ediliyor. Yatırım ya da birikim yapmak isteyenler bugünün altın fiyatları grafiğini araştırıyor. Geçtiğimiz hafta hareketli bir seyir izleyen gram altın fiyatı, 3 bin liranın üzerinde tutunmaya çalışıyor. Alınan son verilere göre bugün çeyrek altın fiyatı saat 07:20 itibarıyla 4.941 TL'den, gram altın ise 3.022 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 9 Ocak 2025 Altın fiyatları son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 07:23 Güncelleme: 09.01.2025 - 07:23
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        1

        Altın fiyatları alış satış tablosu haftanın dördüncü gününde de yakından takip ediliyor. Yatırım yapmak isteyen kişiler serbest piyasa ve Kapalı Çarşı verilerini inceliyor. Son dönemde inişli çıkışlı bir grafik çizen gram altın fiyatı 3 bin liranın üzerinde tutunmaya çalışıyor. Altının gram fiyatı, saat 7.20 itibarıyla 3.022 TL'den, 22 ayar bilezik 2.921 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 9 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları son dakika verileri…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Gram altın güne 3026 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3019 lira, en yüksek de 3028 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3022 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.021,7430

        Satış: 3.022,1860

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.659,29

        Satış: 2.659,76

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.835,0800

        Satış: 4.941,3000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.341,6800

        Satış: 19.705,3700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.758,00

        Satış: 19.952,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.640,96

        Satış: 9.884,07

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.342,36

        Satış: 19.707,69

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.153,44

        Satış: 20.665,70

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.643,13

        Satış: 2.488,38

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.765,58

        Satış: 2.921,10

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 49.117,00

        Satış: 49.760,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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