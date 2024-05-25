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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI altın fiyatları: Altın düşüşte! 26 Mayıs 2024 altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları düşüyor! 26 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Yatırımcıların güvenli limanı altın, hafta boyunca değer kaybetmesinin ardından kısa bir süre yukarı doğru ivme göstermişti ancak fiyatlar tekrar düşmeye başladı. İşte, 26 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2024 - 07:25 Güncelleme: 25.05.2024 - 23:59
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        Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktivitedeki canlılığa işaret etmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) ilk faiz indirimine ilişkin beklentilerin yılın son çeyreğine ötelenmesiyle risk algısının arttığı görüldü.

        ABD'de açıklanan makroekonomik göstergeler, güçlü sinyaller vermeye devam ederken Fed yetkililerinin enflasyonun soğuduğuna dair daha fazla kanıt görmek istedikleri ve faiz indirimi konusunda aceleci davranılmaması gerektiği yönündeki sözle yönlendirmelerini de destekledi.

        Dün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 18 Mayıs ile biten haftada 215 binle beklentilerin altında gerçekleşti.

        Analistler, ekonomik canlılığa ilişkin olumlu veri akışının Fed'in politika faizini daha uzun süre yüksek tutma ihtimalini artırdığını, işsizlik maaşı başvurularındaki azalışın da ABD'de istihdam büyümesi yavaşlasa da iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdiğini dile getirdi.

        Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimalinin yüzde 48'e gerilediğini belirten analistler, Bankanın faiz indirimine başlama olasılığının kasım için yüzde 65 ve aralık için yüzde 85 ihtimalle fiyatlandığını ifade etti.

        Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 430 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 320 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Mayıs 2024 günü çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 424 liradan yaparken; 25 Mayıs Cumartesi günü saat 2 bin 417 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 964 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 868 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.417,74

        Satış: 2.418,47

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.333,03

        Satış: 2.334,62

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.868,38

        Satış: 3.954,19

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.473,54

        Satış: 15.768,39

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.712,59

        Satış: 7.908,38

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.473,54

        Satış: 15.768,39

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.159,03

        Satış: 16.566,83

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.306,47

        Satış: 1.724,74

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.218,51

        Satış: 2.345,77

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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