ALTIN FİYATLARI 16 Şubat Perşembe gününe yatay seyirde başladı! Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 16 Şubat çeyrek ve rgam altın fiyatları alış - satış tablosu...

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