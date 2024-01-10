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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI: Altın fiyatlarında yatay seyir! 10 Ocak Çarşamba 2024 çeyrek altın ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında yatay seyir devam ediyor! 10 Ocak Çarşamba altın fiyatları

        Altın fiyatlarındaki yatay seyir devam ediyor. Bugün gram altın 1.955 TL'den, çeyrek altın ise 3.128 TL'den açılış yaptı. İşte, canlı ve anlık altın tablosu ile 10 Ocak Çarşamba altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 07:56 Güncelleme: 10.01.2024 - 07:56
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        1

        Altın fiyatları 10 Ocak Çarşamba... Altın haftaya piyasa değerini koruyarak başlamıştı. Şimdi de yatay seyrini sürdüren altın, alıcıların ilgisini çekiyor. Bugün gram altın 1.955 TL'den, çeyrek altın ise 3.128 TL'den açılış yaptı. İşte, canlı altın tablosu ile 10 Ocak Çarşamba altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.955,30

        1.955,51

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.028,60

        2.028,87

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        3.128,47

        3.197,25

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        12.513,89

        12.749,91

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        6.237,39

        6.394,51

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.513,89

        12.749,91

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.563,30

        13.900,82

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.084,73

        1.469,77

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.858,44

        1.973,39

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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