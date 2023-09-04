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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler CANLI ALTIN FİYATLARI| Altın haftaya yükselişle başladı! Son dakika: 4 Eylül çeyrek ve gram altın fiyat tablosu - Merak Edilenler Haberleri

        Altın haftaya yükselişle başladı! Son dakika: 4 Eylül çeyrek ve gram altın fiyat tablosu

        Altın fiyatları 3 Eylül Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Haftaya yükselişle başlayan gram altın bin 670 lira çeyrek altın ise 2 bin 725 lira sınırında işlem görüyor. 4 Eylül çeyrek ve gram altın fiyat tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 10:14 Güncelleme: 04.09.2023 - 10:14
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        1

        Altın fiyatları 4 Eylül Pazartesi yani haftanın ilk gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar yaşanan hareketlilikle birlikte günün ilk saatleriyle birlikte güncel çeyrek ve gram altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 4 Eylül güncel ve canlı altın fiyatları....

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.668,05

        1.668,32

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.945,63

        1.945,92

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.668,88

        2.727,71

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.675,51

        10.877,47

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.321,07

        5.455,42

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.675,51

        10.877,47

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.206,77

        11.490,68

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.539,33

        1.637,56

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        938,51

        1.122,17

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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