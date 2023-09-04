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Altın fiyatları 4 Eylül Pazartesi yani haftanın ilk gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar yaşanan hareketlilikle birlikte günün ilk saatleriyle birlikte güncel çeyrek ve gram altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 4 Eylül güncel ve canlı altın fiyatları....