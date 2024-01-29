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        Haberler Ekonomi Altın Canlı altın fiyatları: Altın tekrar yükselişe geçti! 29 Ocak Pazartesi altın tablosu ile çeyrek ve gram altın fiyatı - Altın Haberleri

        Altın tekrar yükselişe geçti! İşte 29 Ocak Pazartesi altın fiyatları

        Altın fiyatları hafta sonunda aşağı yönlü hareket etmiş ve gram altın 1.953 TL'ye kadar gerilemişti. Ancak haftaya başlarken altın fiyatları toparladı ve yükselişe geçti. İşte, 29 Ocak Pazartesi altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 07:25 Güncelleme: 29.01.2024 - 07:25
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        1

        29 Ocak Pazartesi altın fiyatları... Pazar günü altın fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşandı; gram 1.953 TL'den, çeyrek ise 3.125 TL'den işlem gördü. Ancak hafta başlangıcıyla altın fiyatları yeniden yükselişe geçti ve gram altın yeniden 2 bin TL sınırına dayandı. İşte, 29 Ocak Pazartesi altın fiyatları...

        2

        29 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?

        1.975,73

        1.976,07

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.025,90

        2.026,14

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        3.161,17

        3.230,87

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        12.644,67

        12.883,98

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        6.302,58

        6.461,75

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.644,67

        12.883,98

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.528,04

        13.864,69

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.088,65

        1.472,46

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.864,54

        1.977,04

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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