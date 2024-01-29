Altın tekrar yükselişe geçti! İşte 29 Ocak Pazartesi altın fiyatları
Altın fiyatları hafta sonunda aşağı yönlü hareket etmiş ve gram altın 1.953 TL'ye kadar gerilemişti. Ancak haftaya başlarken altın fiyatları toparladı ve yükselişe geçti. İşte, 29 Ocak Pazartesi altın fiyatları...
29 Ocak Pazartesi altın fiyatları... Pazar günü altın fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşandı; gram 1.953 TL'den, çeyrek ise 3.125 TL'den işlem gördü. Ancak hafta başlangıcıyla altın fiyatları yeniden yükselişe geçti ve gram altın yeniden 2 bin TL sınırına dayandı. İşte, 29 Ocak Pazartesi altın fiyatları...
29 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?
1.975,73
1.976,07
ALTIN/ONS FİYATI
2.025,90
2.026,14
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.161,17
3.230,87
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.644,67
12.883,98
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.302,58
6.461,75
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.644,67
12.883,98
ATA ALTIN FİYATI
13.528,04
13.864,69
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.088,65
1.472,46
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.864,54
1.977,04