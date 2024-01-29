Canlı altın fiyatları: Altın tekrar yükselişe geçti! 29 Ocak Pazartesi altın tablosu ile çeyrek ve gram altın fiyatı - Altın Haberleri

Canlı altın fiyatları: Altın tekrar yükselişe geçti! 29 Ocak Pazartesi altın tablosu ile çeyrek ve gram altın fiyatı - Altın Haberleri

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29 Ocak Pazartesi altın fiyatları... Pazar günü altın fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşandı; gram 1.953 TL'den, çeyrek ise 3.125 TL'den işlem gördü. Ancak hafta başlangıcıyla altın fiyatları yeniden yükselişe geçti ve gram altın yeniden 2 bin TL sınırına dayandı. İşte, 29 Ocak Pazartesi altın fiyatları...