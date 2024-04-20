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        Haberler Ekonomi Altın Canlı altın fiyatları: Altın yeniden yükselişe geçti! 21 Nisan 2024 Cumartesi altın tablosu çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? - Altın Haberleri

        Altın tekrar yükselişe geçti! İşte 21 Nisan 2024 altın fiyatları

        Son zamanların en iyi yatırım aracı olan altında hareketlilik sürüyor. Artış üzerine artış yaşayan altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Önceki gün 3 bin 990 liradan kapanan altın, hızlı bir hamleyle 3 bin 998 liraya yükseldi, İşte, 21 Nisan altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2024 - 07:42 Güncelleme: 20.04.2024 - 23:34
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        1

        Analistler, İsrail ile İran arasındaki gerilimin daha da artabileceği endişeleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklere işaret ederek, küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini belirtti.

        Enflasyonla mücadele kapsamında Fed'in izleyeceği yol haritasına ilişkin soru işaretlerinin varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını dile getiren analistler, Orta Doğu'da tansiyonun düşmemesinin risk algısının önemli derecede yükselmesine neden olduğunu ifade etti.

        Analistler, İsrail ile İran arasındaki gerilimin tırmanabileceği endişeleri ve duruma ilişkin haber akışının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

        Yurt içinde bugün veri gündeminin sakin olduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 440 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 330 doların ise destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 20 Nisan 2024 Cumartesi günü altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 493 liradan yaparken; 20 Nisan Cumartesi günü 2 bin 498 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 990 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 998 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        20 NİSAN GRAM ALTIN NE KADAR?

        Alış: 2.498,93

        Satış: 2.499,53

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.391,14

        Satış: 2.392,72

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        Alış: 3.998,29

        Satış: 4.086,73

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        Alış: 15.993,16

        Satış: 16.296,92

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        Alış: 7.971,59

        Satış: 8.173,46

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.993,16

        Satış: 16.296,92

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 17.246,67

        Satış: 17.686,69

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.396,45

        Satış: 1.840,23

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.364,74

        Satış: 2.514,57

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