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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI: Altın yeniden yükselişte! Çeyrek ve gram altın fiyatları 24 Ocak alış satış - tablosu | Altın fiyatları bugün ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın yeniden yükselişte! Çeyrek ve gram altın fiyatları 24 Ocak alış satış - tablosu

        Altın fiyatları 24 Ocak Çarşamba gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Gram altın bin 970 lira ve çeyrek altın 3 bin 222 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 23 Ocak altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 07:39 Güncelleme: 24.01.2024 - 07:39
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        1

        ALTIN FİYATLARI 24 OCAK ÇARŞAMBA... Altın fiyatları 24 Ocak Çarşamba günü yükselişle başladı. Gram altın bin 970 lira, çeyrek altın ise 3 bin 222 lira seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 24 Ocak alış - satış tablosu...

        2

        24 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?

        1.970,66

        1.970,91

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.024,86

        2.025,13

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        3.153,06

        3.222,44

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        12.612,22

        12.850,35

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        6.286,41

        6.444,89

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.611,62

        12.849,74

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.630,68

        13.969,84

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.093,38

        1.475,12

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.872,25

        1.980,95

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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