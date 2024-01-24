Altın yeniden yükselişte! Çeyrek ve gram altın fiyatları 24 Ocak alış satış - tablosu
Altın fiyatları 24 Ocak Çarşamba gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Gram altın bin 970 lira ve çeyrek altın 3 bin 222 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 23 Ocak altın fiyatları alış - satış tablosu...
ALTIN FİYATLARI 24 OCAK ÇARŞAMBA... Altın fiyatları 24 Ocak Çarşamba günü yükselişle başladı. Gram altın bin 970 lira, çeyrek altın ise 3 bin 222 lira seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 24 Ocak alış - satış tablosu...
24 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?
1.970,66
1.970,91
ALTIN/ONS FİYATI
2.024,86
2.025,13
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.153,06
3.222,44
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.612,22
12.850,35
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.286,41
6.444,89
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.611,62
12.849,74
ATA ALTIN FİYATI
13.630,68
13.969,84
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.093,38
1.475,12
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.872,25
1.980,95