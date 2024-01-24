CANLI ALTIN FİYATLARI: Altın yeniden yükselişte! Çeyrek ve gram altın fiyatları 24 Ocak alış satış - tablosu | Altın fiyatları bugün ne kadar? - Altın Haberleri

CANLI ALTIN FİYATLARI: Altın yeniden yükselişte! Çeyrek ve gram altın fiyatları 24 Ocak alış satış - tablosu | Altın fiyatları bugün ne kadar? - Altın Haberleri

1 Şurada Paylaş!









ALTIN FİYATLARI 24 OCAK ÇARŞAMBA... Altın fiyatları 24 Ocak Çarşamba günü yükselişle başladı. Gram altın bin 970 lira, çeyrek altın ise 3 bin 222 lira seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 24 Ocak alış - satış tablosu...