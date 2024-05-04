ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam nisanda 175 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen tarım dışı istihdam verisinin, 238 bin kişi artması öngörülüyordu. Bu dönemde istihdam, sağlık hizmetleri, sosyal yardım, ulaştırma ve depolama sektörlerinde arttı.

Tarım dışı istihdama ilişkin şubat ayı verilerinde aşağı, mart ayı verilerinde ise yukarı yönlü revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamda şubat ayında kaydedilen artış 270 binden 236 bine düşürülürken, mart ayı için 303 binden 315 bine çıkarıldı.

ABD'de istihdam artışının yavaşladığına işaret eden veriler sonrasında ABD Merkez Bankasının (Fed) yakın zamanda faiz indirimlerine başlayabileceğine dair umutlar canlanırken varlık fiyatlarında oynaklık arttı. Ülkede açıklanan istihdam raporu, iş gücü piyasasında bir miktar soğuma yaşandığını ortaya koydu.

ABD'de tarım dışı istihdam, nisanda 175 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,8'den yüzde 3,9'a çıktı. Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

Analistler, beklenenden zayıf gelen istihdam verilerinin Fed'in faiz indirimlerine yakın zamanda başlayabileceğine dair umutları canlandırdığını belirtti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 5 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...