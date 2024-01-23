Gram altın 2 bin TL sınırında! İşte 23 Ocak Salı altın fiyatları
"Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusu altın alışverişi yapacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın geçen hafta sonuna doğru yeniden yükselişe geçti. Gram altın düşüşü kesti ve yeniden 2 bin TL sınırına yükseldi. İşte, 23 Ocak 2024 Salı canlı altın alış-satış tablosu ile altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI 23 OCAK SALI... Altın fiyatları bu hafta yeniden yükselmeye başladı. Gram altın 2 bin TL sınırına dayanırken, çeyrek altın da 3 bin TL'yi geçti. İşte, altın alış-satışı yapacaklara bugün, öğleden sonra 23 Ocak Salı canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.972,58
1.972,91
ALTIN/ONS FİYATI
2.027,90
2.028,21
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.156,12
3.225,71
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.624,50
12.863,37
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.292,52
6.451,41
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.624,50
12.863,37
ATA ALTIN FİYATI
13.609,99
13.948,64
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.093,16
1.472,06
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.871,89
1.976,47