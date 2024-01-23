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        Haberler Ekonomi Altın Canlı altın fiyatları| Altında yükseliş! 23 Ocak Salı 2024 altın fiyatları ile altın alış-satış tablosu - Altın Haberleri

        Gram altın 2 bin TL sınırında! İşte 23 Ocak Salı altın fiyatları

        "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusu altın alışverişi yapacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın geçen hafta sonuna doğru yeniden yükselişe geçti. Gram altın düşüşü kesti ve yeniden 2 bin TL sınırına yükseldi. İşte, 23 Ocak 2024 Salı canlı altın alış-satış tablosu ile altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 13:31 Güncelleme: 23.01.2024 - 13:31
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        1

        ALTIN FİYATLARI 23 OCAK SALI... Altın fiyatları bu hafta yeniden yükselmeye başladı. Gram altın 2 bin TL sınırına dayanırken, çeyrek altın da 3 bin TL'yi geçti. İşte, altın alış-satışı yapacaklara bugün, öğleden sonra 23 Ocak Salı canlı altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.972,58

        1.972,91

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.027,90

        2.028,21

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        3.156,12

        3.225,71

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        12.624,50

        12.863,37

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        6.292,52

        6.451,41

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.624,50

        12.863,37

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.609,99

        13.948,64

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.093,16

        1.472,06

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.871,89

        1.976,47

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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