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        Haberler Ekonomi Altın Canlı altın fiyatları bugün: 4 Mart 2024 anlık çeyrek altın, gram altın alış-satış fiyatı ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatında dalgalanma sürüyor! 4 Mart 2024 canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği gündemdeki yerini aldı. Haftanın ilk işlem gününe yatay seyirde başlayan gram altın fiyatı zirve seviyesini koruyor. 4 Mart Pazartesi günü sabah saatlerinde gram altın 2.101 TL'den alıcı buluyor. Yatırımcılar için güncel altın fiyatları canlı alış-satış tablosunu haberimizde bir araya getirdik. İşte, 4 Mart 2024 anlık çeyrek, gram, tam altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 07:33 Güncelleme: 04.03.2024 - 07:33
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        1

        Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftayı rekor bir yükselişle tamamlayan gram altın zirve fiyatını korumaya devam ediyor. Yeni haftaya yatay seyirde başlayan altın fiyatları kapanış fiyatına yakın bir kurdan işlem görüyor. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 4 Mart 2024 Pazartesi günü canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YATAY SEYİRDE!

        Kapanışı 2 bin 100 TL seviyesinden yapan gram altın bugün yatay seyirde 2 bin 101 TL'den alıcı buluyor. 3 bin 435 TL'den kapanış yapan çeyrek altın da bugün aynı değerden 3 bin 435 liradan satılıyor.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.100,99

        Satış: 2.101,37

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.081,39

        Satış: 2.081,62

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.361,59

        Satış: 3.435,75

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 13.446,34

        Satış: 13.700,96

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.702,16

        Satış: 6.871,49

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 13.446,34

        Satış: 13.700,96

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 14.304,97

        Satış: 14.660,70

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.147,13

        Satış: 1.540,55

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.959,59

        Satış: 2.076,57

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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