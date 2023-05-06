Altın fiyatlarında son durum piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Sabah saatlerinden itibaren altın aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Peki, 6 Mayıs 2023 gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 6 Mayıs 2023 çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...

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