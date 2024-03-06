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        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları bugün: Gram altın rekor seviyede! 6 Mart 2024 anlık gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Gram altın rekorunu koruyor! 6 Mart 2024 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri dikkatle takip ediliyor. Son zamanlarda büyük bir değer kazanan altın fiyatları gün içinde dalgalı bir seyir izliyor. Yükseliş trendine devam eden gram altın rekor seviyesini koruyor. 6 Mart Çarşamba günü gram altın fiyatı bugün 2 bin 167 liradan alıcı buluyor. Yatırımcılar için Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatını haberimizde derledik. İşte, 6 Mart 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 07:48 Güncelleme: 06.03.2024 - 07:48
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        1

        Ons altın ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak hareketlilik gösteren altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. İki haftadır yükseliş trendinde olan ve rekor üstüne rekor kıran altının gramı bugün 2 bin 168 TL'ye kadar çıktı. Peki, anlık altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 6 Mart 2024 Çarşamba günü canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

        2

        GRAM ALTINDAN YENİ REKOR!

        5 Mart Salı günü kapanışı 2 bin 163 TL seviyesinden yapan gram altın fiyatı bugün 2 bin 168 liraya yükseldi. Dün 3 bin 536 TL'den kapanış yapan çeyrek altın ise bugün 3 bin 544 liradan satılıyor.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.167,75

        Satış: 2.168,00

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.125,17

        Satış: 2.125,49

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.468,39

        Satış: 3.544,68

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 13.873,57

        Satış: 14.135,36

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.915,11

        Satış: 7.089,36

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 13.873,57

        Satış: 14.135,36

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 15.021,44

        Satış: 15.444,29

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.210,24

        Satış: 1.631,29

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.062,13

        Satış: 2.209,20

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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