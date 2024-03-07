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        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları: Gram altın rekor kırdı! 7 Mart 2024 Perşembe anlık gram altın, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında tarihi rekor! 7 Mart Perşembe güncel gram ve çeyrek altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği gündemdeki yerini aldı. Son haftalarda hızlı bir yükseliş yaşayan altın fiyatları tarihi rekor kırdı. 7 Mart Perşembe günü kritik eşiği aşan gram altın 2 bin 206 liradan işlem görüyor. Yatırımcılar için Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, 7 Mart 2024 canlı gram altın, çeyrek altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 15:38 Güncelleme: 07.03.2024 - 15:38
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        1

        Altın fiyatlarında son durum yakından takip ediliyor. Dolar kuru ve ons altın değerinden etkilenen altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Analistler Fed'in haziran ayında faiz indirimlerine başlayabileceğine dair beklentinin altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti. Altının gram fiyatı 2 bin 200 lira eşiğini de aşarak tarihi rekor kırdı. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 7 Mart 2024 Perşembe günü canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTINDAN TARİHİ REKOR!

        Altındaki yükseliş devam ederken her gün yeni bir zirve görülmeye başladı. Altının ons fiyatı bugün sabah saatlerinde günlük yüzde 0.45'lik yükselişle 2.160 doları görerek yeni tarihi zirvesine ulaştı.

        Böylece uluslararası piyasalarda ons fiyatı son 1 haftada yüzde 5.4 yükseldi.

        Ons fiyatlarındaki yükseliş dolar/TL'deki artışla birleşince gram altında da yeni rekor geldi. Serbest piyasada altının gram fiyatı 2.210 liraya kadar çıktı. Gram altın bugün saat 12:10 itibarıyla 2 bin 206 lira seviyesinden işlem görüyor.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.206,60

        Satış: 2.206,98

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.153,74

        Satış: 2.154,09

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.530,31

        Satış: 3.608,16

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 14.121,25

        Satış: 14.388,49

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.038,56

        Satış: 7.216,31

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 14.121,25

        Satış: 14.388,49

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 15.128,10

        Satış: 15.515,41

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.226,60

        Satış: 1.643,61

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.089,17

        Satış: 2.227,72

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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