Altında hareketlilik! Öğlen itibarıyla gram altın düşüşe geçti
Altın fiyatları dünü yükselişle kapatırken bugün öğleden sonra düşüşe geçti. Gram altın yüzde 0,5 azalarak 1.977 TL seviyesinde seyrederken; çeyrek altın 3.161 TL'den işlem görüyor. İşte, anlık altın fiyatları tablosu ile 16 Ocak Salı altın fiyatları...
Altın fiyatları 16 Ocak Salı... Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,36 yükselişle 1.987 liradan tamamlamıştı. Altının gram fiyatı yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.55 itibarıyla yüzde 0,5 azalışla 1977 lira seviyesine geriledi. İşte, 16 Ocak Salı canlı altın tablosu ile güncel altın fiyatları...
16 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?
1.976,12
1.976,48
ALTIN/ONS FİYATI
2.052,90
2.060,20
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.161,79
3.231,54
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.647,16
12.886,62
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.303,82
6.463,08
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.647,16
12.886,62
ATA ALTIN FİYATI
13.547,83
13.884,96
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.088,03
1.466,03
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.863,55
1.967,66