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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI| Gram altında gerileme! 16 Ocak Salı 2024 güncel altın fiyatları ile çeyrek ve gram ne kadar? - Altın Haberleri

        Altında hareketlilik! Öğlen itibarıyla gram altın düşüşe geçti

        Altın fiyatları dünü yükselişle kapatırken bugün öğleden sonra düşüşe geçti. Gram altın yüzde 0,5 azalarak 1.977 TL seviyesinde seyrederken; çeyrek altın 3.161 TL'den işlem görüyor. İşte, anlık altın fiyatları tablosu ile 16 Ocak Salı altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 12:33 Güncelleme: 16.01.2024 - 12:33
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        1

        Altın fiyatları 16 Ocak Salı... Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,36 yükselişle 1.987 liradan tamamlamıştı. Altının gram fiyatı yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.55 itibarıyla yüzde 0,5 azalışla 1977 lira seviyesine geriledi. İşte, 16 Ocak Salı canlı altın tablosu ile güncel altın fiyatları...

        2

        16 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?

        1.976,12

        1.976,48

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.052,90

        2.060,20

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        3.161,79

        3.231,54

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        12.647,16

        12.886,62

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        6.303,82

        6.463,08

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.647,16

        12.886,62

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.547,83

        13.884,96

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.088,03

        1.466,03

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.863,55

        1.967,66

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11
        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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