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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI| Gram altında gerileme sürüyor! 17 Ocak Çarşamba 2024 bugün güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altında hareketlilik! Gram altında düşüş devam ediyor

        Bugün altın alışı ve satışı yapacaklar, altın fiyatlarını araştırıyor. 16 Ocak Salı günü gram altın 1977 TL'ye kadar gerilemişti. 17 Ocak bugün ise gram altında düşme devam etti ve gram altın 1.959 TL seviyesine kadar düştü. İşte, canlı altın tablosu ile 17 Ocak Çarşamba altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 07:45 Güncelleme: 17.01.2024 - 07:45
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        1

        Altın fiyatları 17 Ocak Çarşamba... Dün, altının gram fiyatı yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.55 itibarıyla yüzde 0,5 azalışla 1977 lira seviyesine gerilemişti. Gerileme bugün de devam ediyor. İşte, 17 Ocak Çarşamba canlı altın tablosu ile güncel altın fiyatları...

        2

        17 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?

        1.959,73

        1.960,03

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.024,53

        2.024,81

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        3.135,56

        3.204,64

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        12.542,25

        12.779,37

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        6.251,53

        6.409,29

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.542,25

        12.779,37

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.572,81

        13.910,56

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.079,52

        1.465,36

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.849,71

        1.966,68

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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