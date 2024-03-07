Altın fiyatlarında son durum yakından takip ediliyor. Dolar kuru ve ons altın değerinden etkilenen altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Altının gram fiyatı 2 bin 200 lira eşiğini de aşarak tarihi rekor kırdı. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 7 Mart 2024 Perşembe günü canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatları...