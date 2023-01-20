ALTIN FİYATLARI 17 Ocak Salı günü yani haftanın ikinci iş gününde en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Gram altın fiyatları bin 155 lira, çeyrek altın fiyatları ise bin 890 lira sınırında işlem görüyorç. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları 17 Ocak alış - satış tablosu...

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