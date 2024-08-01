Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları son dakika 1 Ağustos: Altın rekora koşuyor! Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın rekora koşuyor! 1 Ağustos 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu

        Dün akşam açıklanan Fed faiz kararında, politika faizi sabit bırakıldı. Fed Başkanı Jarome Powell'ın Eylül ayında olası bir indirime işaret eden sözleri, altının hızla yükselmesini sağladı. Bugün gram altın 2 bin 606 TL'den, çeyrek ise 4 bin 169 TL'den işlem görüyor. İşte, 1 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 07:31 Güncelleme: 01.08.2024 - 07:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fed, beklentilere paralel bir şekilde politika faizini 5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı. Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Powell enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması halinde faiz indiriminin eylül ayında masaya gelebileceğini ifade etti. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 1 Ağustos çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR

        Gram altın Çarşamba günü 2 bin 542 liradan kapanış yaparken; 1 Ağustos Perşembe günü de 2 bin 606 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 126 liradan, 4 bin 169 liraya yükseldi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.606,16

        Satış: 2.606,63

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.440,01

        Satış: 2.440,42

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.169,2900

        Satış: 4.261,0400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 16.677,1700

        Satış: 16.992,0300

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8.313,66

        Satış: 8.523,68

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 16.679,44

        Satış: 16.995,23

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 17.224,05

        Satış: 17.663,51

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.404,90

        Satış: 1.844,64

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.378,47

        Satış: 2.521,01

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        KKM'ye stopaj freni
        KKM'ye stopaj freni
        Ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu öldü
        Ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu öldü
        BOTAŞ'tan zam açıklaması
        BOTAŞ'tan zam açıklaması
        Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü
        Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü
        Yılmaz'dan açıklamalar
        Yılmaz'dan açıklamalar
        ABD ve İngiltere İran'ı suçladı
        ABD ve İngiltere İran'ı suçladı
        Galatasaray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri
        Galatasaray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri
        Babasını neden öldürdüğünü açıkladı
        Babasını neden öldürdüğünü açıkladı
        Üç çocuk annesiydi! Evde ölü bulundu
        Üç çocuk annesiydi! Evde ölü bulundu
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        TFF'den mavi kartlı oyuncular için karar!
        TFF'den mavi kartlı oyuncular için karar!
        Haniye suikastına dair neler biliniyor?
        Haniye suikastına dair neler biliniyor?
        Hamas'ın yeni lideri kim olacak?
        Hamas'ın yeni lideri kim olacak?
        İşte Galatasaray'ın McTominay teklifi!
        İşte Galatasaray'ın McTominay teklifi!
        'İsrail'i zorlu günler bekliyor'
        'İsrail'i zorlu günler bekliyor'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Jürgen Klopp'tan emeklilik kararı!
        Jürgen Klopp'tan emeklilik kararı!
        Sürpriz iddia: 80 milyon Euro!
        Sürpriz iddia: 80 milyon Euro!
        Süper Lig'in logosu ve şampiyonluk kupası değişti
        Süper Lig'in logosu ve şampiyonluk kupası değişti
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde