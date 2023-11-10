Altın fiyatlarında sürpriz! İşte 10 Kasım Cuma güncel altın fiyatları
Haftanın son işlem gününde altın fiyatları sorgulanıyor. Altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren yükselişe geçti. Yükselen kur sonrasında ibre yeşil ve yukarı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında son gelişmeler piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 10 Kasım Cuma gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip sayfası...
Altın fiyatlarında son gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Öğle saatlerinden itibaren altın kırmızı ve aşağı yönlü seyrediyor. Peki, 9 Kasım gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 9 Kasım Perşembe çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...
GRAM ALTIN FİYATI
1.832,57
1.839,80
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.953,42
1.953,70
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.864,30
2.927,47
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.457,26
11.674,00
YARIM ALTIN FİYATI
5.710,70
5.854,94
ZİYNET ALTIN FİYATI
11.457,26
11.674,00
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
1.665,64
1.762,81