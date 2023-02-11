ALTIN FİYATLARI 11 Şubat Cumartesi günü bugün özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takmak isteyenler tarafından yakından izleniyor. Altın fiyatları piayasalar kapalı olduğu için Cuma günkü kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen güncel rakamlar...

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