Son günlerde hareketli bir seyir izleyen altın fiyatları 12 Aralık Pazartesi günü sabah saatlerinde kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 12 Aralık 2022 Kapalıçarşı çeyrek altın, gram altın, 22 ayar bilezik alış - satış fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ