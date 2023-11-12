CANLI ALTIN FİYATLARI: Son dakika: 12 Kasım Cuma bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

CANLI ALTIN FİYATLARI: Son dakika: 12 Kasım Cuma bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

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Altın fiyatlarında son gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Sabah saatlerinden itibaren altın kırmızı ve aşağı yönlü seyrediyor. Peki, 12 Kasım gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 12 Kasım Pazar çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...

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