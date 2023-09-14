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        Haberler Ekonomi Altın CANLI Altın fiyatları son dakika: 14 Eylül 2023 çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları düşüşte! 14 Eylül 2023 canlı altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Altın fiyatları ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak bugün değer kaybetti. Güncel altın fiyatlarına göre gram altın fiyatı 1.650,43 TL seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcılar için Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatını haberimizde derledik. İşte 14 Eylül 2023 Perşembe günü altın fiyatları alış-satış rakamları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 16:30 Güncelleme: 14.09.2023 - 16:30
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        1

        ABD'de açıklanan enflasyonun yıllık bazda beklentilerin üzerinde gelmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında bir kez daha faiz artışına gitme ihtimalini nispeten artırdı.

        Analistler, Fed'in faiz artışlarına devam etme ihtimalinin yükselmesiyle altının ons fiyatının baskılanmaya devam ettiğini belirtti.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Banka'nın kasım veya aralık ayında 25 baz puan artırma ihtimalinin yüzde 42'ye çıktığını aktaran analistler, Fed'in, eylül toplantısında politika faizini yüzde 5,25-5,50'de sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.

        Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB faiz kararı ve Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de perakende satışlar, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 ve 1.890 doların destek, 1.920 ve 1.930 doların direnç seviyeleri olarak öne çıktığını kaydetti. İşte, 14 Eylül 2023 Perşembe günü altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...

        ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.650,16

        1.650,43

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        1.908,04

        1.908,31

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.639,60

        2.697,82

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.557,47

        10.757,34

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.262,70

        5.395,64

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.557,47

        10.757,34

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.172,51

        11.456,76

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        936,83

        1.114,87

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.536,39

        1.626,67

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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