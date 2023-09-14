Altın fiyatları düşüşte! 14 Eylül 2023 canlı altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın fiyatı
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Altın fiyatları ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak bugün değer kaybetti. Güncel altın fiyatlarına göre gram altın fiyatı 1.650,43 TL seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcılar için Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatını haberimizde derledik. İşte 14 Eylül 2023 Perşembe günü altın fiyatları alış-satış rakamları...
ABD'de açıklanan enflasyonun yıllık bazda beklentilerin üzerinde gelmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında bir kez daha faiz artışına gitme ihtimalini nispeten artırdı.
Analistler, Fed'in faiz artışlarına devam etme ihtimalinin yükselmesiyle altının ons fiyatının baskılanmaya devam ettiğini belirtti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Banka'nın kasım veya aralık ayında 25 baz puan artırma ihtimalinin yüzde 42'ye çıktığını aktaran analistler, Fed'in, eylül toplantısında politika faizini yüzde 5,25-5,50'de sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.
Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB faiz kararı ve Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de perakende satışlar, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 ve 1.890 doların destek, 1.920 ve 1.930 doların direnç seviyeleri olarak öne çıktığını kaydetti. İşte, 14 Eylül 2023 Perşembe günü altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...
GRAM ALTIN FİYATI
1.650,16
1.650,43
ALTIN/ONS FİYATI
1.908,04
1.908,31
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.639,60
2.697,82
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.557,47
10.757,34
YARIM ALTIN FİYATI
5.262,70
5.395,64
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.557,47
10.757,34
ATA ALTIN FİYATI
11.172,51
11.456,76
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
936,83
1.114,87
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.536,39
1.626,67