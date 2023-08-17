Altın zirveyi koruyor! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 17 Ağustos
Altın fiyatları 17 Ağustos Perşembe günü zirvedeki seyrini koruyor. Gram altın fiyatları bin 650 lira sınırında çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 700 lira sınırında seyrediyor. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 16 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatları 17 Ağustos Perşembe gününe yukarı yönlü hareketle başladı. Yaşanan hareketlilikle birlikte gözler güncel çeyrek ve gram altın fiyatlarına çevrildi. Gram altın fiyatları bin 650 lira çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 700 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel ve canlı altın fiyatları....
GRAM ALTIN FİYATI
1.648,19
1.648,54
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.893,70
1.893,96
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.637,11
2.695,36
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.548,42
10.748,48
YARIM ALTIN FİYATI
5.257,73
5.390,73
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.548,42
10.748,48
ATA ALTIN FİYATI
11.288,19
11.569,79
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.543,99
1.636,74